Малюнки Далі продали з молотка за 727 тисяч фунтів стерлінгів

Чотирнадцять акварелей Сальвадора Далі, які раніше не з'являлися на ринку, продали у вівторок на торгах аукціонного дому Bonhams за 726 тисяч 700 фунтів стерлінгів, повідомила РІА Новости представник аукціонного будинку.

У малюнках з серії "Фруктовий Далі" (Fruit Dali) художник "грає" з традицією ботанічних наукових літографій 19 століття, вплітаючи в зображення рослин елементи, характерні для сюрреалізму.

"Серія малюнків викликала інтерес у колекціонерів з усього світу, чому свідченням стали справжні битви між покупцями, присутніми в залі і брали участь у торгах по телефону і через інтернет", - розповіла представник аукціонного дому, додавши, що максимальна вартість для одного малюнка склала 91, 25 тисячі фунтів стерлінгів.

Малюнки знаходилися в приватних колекціях з моменту створення їх у 1968 році. Оціночна вартість робіт становила від 40 до 70 тисяч за кожну.