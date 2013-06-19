Дольче і Габбана отримали тюремні строки

Суд в Італії засудив дизайнерів Доменіко Дольче і Стефано Габбана до року й восьми місяців в'язниці кожного за ухилення від сплати податків.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє агентство Франс Прес із посиланням на італійські ЗМІ.

Засновники знаменитої марки Dolce & Gabbana впродовж кількох років перебувають під пильною увагою податкових і судових органів Італії. За версією слідства, починаючи з 2004 року, коли в Люксембурзі було створено дві компанії Dolce & Gabbana Luxemburg sarl і Gado sarl, керівництво відомого будинку моди займалося масштабним спотворенням фінансової звітності й фальсифікацією податкових документів, внаслідок чого в італійську скарбницю було недоплачено близько мільярда євро.

Раніше прокуратура Мілана вимагала засудити кожного з дизайнерів 2,5 року тюремного ув’язнення.