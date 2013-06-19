Андруховича видали болгарською

Болгарське видавництво "Хелікон" (м.Софія) видало масовим накладом болгарською мовою книги "Московіада" і "Дванадцять обручів" українського письменника Юрія Андруховича.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Мені дуже приємно, що мої книги "Московіада" і "Дванадцять обручів" видані болгарською мовою. Це не лише данина визнання моїй скромній творчості, а й усій українській літературі", - сказав Юрій Андрухович у рамках презентації своїх творів у Болгарії.

У вівторок увечері Андрухович зустрінеться у Бургасі із заступником мера міста Йорданкою Анакієвою. Потім у книжковому магазині "Хелікон" на нього чекатимуть болгарські читачі і представники української діаспори.