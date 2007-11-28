Олену Франчук запросили в журі конкурсу Міс Світу

Членом журі конкурсу Міс Світу, фінал якого відбудеться в м. Санья, що знаходиться на китайському острові Хайнань, буде представниця України, засновниця українського благодійного фонду «АНТИСНІД» Олена ФРАНЧУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «АНТИСНІД», О.ФРАНЧУК була запрошена в журі всесвітньо відомого конкурсу після візиту до України нинішньої Міс Світу Тетяни КУХАРЖОВОЇ і власниці бренду «Міс Світу» Джулії МОРЛІ. Фінал 57-го конкурсу Міс Світу відбудеться 1 грудня – у Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Участь представниці України в журі конкурсу Міс Світу-2007 не випадкова – цього року у фокусі уваги конкурсу, що традиційно привертає увагу своїх глядачів до тих або інших гострих соціальних проблем людства, знаходиться епідемія СНІДу, що поширюється по всьому світу.

«Я із задоволенням згодилася приєднатися до журі конкурсу Міс Світу, тим більше, що цього року фінал проходитиме 1 грудня, у Всесвітній день боротьби зі СНІДом”, - повідомила О.ФРАНЧУК. Вона також розповіла, що в жовтні Міс Світу-2006 Т.КУХАРЖОВА приїжджала до України для участі в соціальному показі Love Fashion AID. «Ми разом відвідали дитячий будинок і клініку для людей з ВІЧ/СНІДом. Приділивши свій час вивченню проблеми СНІДу в Україні, вона ще раз підкреслила, що ніхто не може залишатися осторонь вирішення важливих соціальних проблем. Візит Міс Світу був прекрасним прикладом уваги і толерантності по відношенню до людей, яких торкнулася епідемія», – сказала О.ФРАНЧУК.

За словами голови Національного комітету Міс Україна Лілії КУЗНЄЦОВОЇ, «девіз конкурсу Міс Світу – краса з метою. Всі конкурсантки, і тим більше переможниці конкурсу, традиційно залучаються до соціальних і благодійних проектів. Учасниця конкурсу Міс Світу 2007 від України Ліка РОМАН також залучена до цілого ряду соціальних проектів». Л.КУЗНЄЦОВА також зазначила, що пишається тим, що цього року до складу журі ввійшла представниця України. «Це величезна честь для країни і визнання тих зусиль, які направляються на вирішення соціальних проблем», – вважає вона.