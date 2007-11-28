У Ялті 8 грудня відкриють пам`ятник Шевченку

У сквері імені Шевченка в центрі Ялти 8 грудня відкриють пам`ятник Тарасу Шевченку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ялтинської мерії, пам`ятник було виготовлено ще в 2005 році за ініціативою Всеукраїнського добродійного фонду «Фундація ім. Т. Шевченка». Спонсором виступила подружня пара з Торонто - Василь ІВАНИЦЬКИЙ і Наталія БУНДЗА.

Автором пам`ятника Великому Кобзарю став відомий скульптор із міста Вінніпег Леонід МОЛОКАНІН, який є автором пам`ятників Т.Шевченку у Вашингтоні, Буенос-Айресі, Санкт-Петербурзі.

Пам`ятник Тарасу Шевченку було виготовлено в Аргентині. Його зроблено з бронзи, вага - 2,5 тонни, висота – 3 метри.

З Аргентини пам`ятник було відправлено кораблем до Одеси, потім перевезено до Ялти. «Тут він близько двох років був на складі «Комбінат благоустрою», поки міська влада підшукувала відповідне місце для його встановлення в центрі міста», - повідомили в мерії.

На відкриття пам`ятника планують прибути представники Всеукраїнського добродійного фонду «Фундація ім. Т.Шевченка», канадської діаспори, Секретаріату Президента.