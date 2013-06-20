В Олевську на Івана Купала влаштують фестиваль чорниці

В Олевську Житомирської області 7 липня на свято Івана Купала пройде міжнародний фестиваль чорниці.

Про це повідомив УНІАН голова Олевської райдержадміністрації Андрій Дяченко.

За його словами, "на фестиваль чорниць в Олевськ прийдуть з сіл Житомирського району та з сусідньої Республіки Білорусь "Люди виставлятимуть стенди з ягодами, купуватимуть, пропагуватимуть та куштуватимуть їх",- уточнив Дяченко.

На фестивалі ягід також будуть виступати дитячі колективи з України та Білорусі.

За словами голови райдержадміністрації, "свято ягід набуде цього літа міжнародного значення. Його мета- привернути увагу до щедрот українського Полісся".

«У Олевськ дійсно з’їдеться багато людей . У святі активну участь візьмуть дорослі місцеві жителі, і діти з дитячих садків, які збирають та презентують лісові ягоди житомирського Полісся », - уточнив А. Дяченко.