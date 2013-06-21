Дженніфер Лопес стала 2500-ю володаркою зірки на Алеї слави в Голлівуді

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На Алеї слави в Голлівуді відкрили зірку, присвячену співачці й акторці Дженніфер Лопес. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP, зірка Лопес стала 2500-ю на Алеї.

На церемонії закладки зірки, крім самої Лопес, були присутні реп-виконавець Pitbull, продюсер шоу «American Idol» Найджел Ліфгоу, актриса Джей Фонду, а також режисер фільму «Селена», робота в якому стала першою великою роллю Лопес, Грегорі Нава.

Сама Лопес на церемонії заявила, що «приголомшена» наданою їй честю і подякувала шанувальникам за багаторічну підтримку.

Дженніфер Лопес зробила успішну кар'єру як співачка і як актриса. Музична дискографія Лопес налічує сім повноцінних студійних альбомів, які розійшлися тиражем близько 80 мільйонів екземплярів. У її фільмографії - понад 20 робіт, а також номінація на премію «Золотий глобус».

Голлівудська Алея слави була заснована в 1958 році. Честі отримати зірку на ній удостоюються діячі кіно-, теле-, радіо-, музичної та театральної індустрії. Щорічно Алею слави поповнюють від двох до трьох десятків зірок.