Найбільший у Європі світломузичний фонтан презентував нову програму

Найбільший у Європі світломузичний фонтан, розташований у Вінниці, презентував нову програму «Лебедине озеро. Фантазія».

Як передає кореспондент УНІАН, новий мистецький проект – це фантазія у стилі контемпорарі на тему класичного балету Чайковського «Лебедине озеро», поставлена при використанні унікального мультимедійного комплексу фонтану.

За словами розробників шоу, над створенням нової програми близько трьох місяців працювала команда провідних фахівців мультимедійного і музичного ринку із 100 осіб.

«Нова програма - це незвичайна постановка, тому що з трьох годин класичного балету створено 15-хвилинну рапсодію для музичного супроводу шоу, що було найскладнішим, – повідомив на брифінгу продюсер проекту Володимир Камінський. – Уривки з різних частин ми доповнили авторською музикою, додали сучасне звучання електронних інструментів. При цьому симфонічному оркестру довелося відійти від класичної манери гри й освоювати нову».

У записі музики до шоу взяли участь 75 музикантів.

Для створення нового шоу для фонтану були задіяні молоді артисти, які своєю грою показали, як сучасний, інформаційно насичений цифровий світ прагне розлучити людей, зробити почуття більш холодними, і лише справжня любов здатна подолати всі перепони.

Довідка УНІАН. Вінницький світломузичний фонтан розташований в руслі річки Південний Буг. Фонтан має розліт струменів по довжині 140 м, висота струменя - понад 60 м. Фонтан нараховує п’ять програм тривалістю більше 20 хвилин та 8 коротких – тривалістю 5-6 хвилин. Для деяких програм спеціально створювалась музика.

Проект реалізовано за рахунок інвестиції фонду Петра Порошенка та корпорації Roshen. Загальна вартість проекту разом із реконструкцією набережної, встановленням фонтану, його модернізацією та покращенням технічних характеристик - близько 100 млн грн.