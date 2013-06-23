На Тернопільщині розпочався мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина»

У селі Стіжок Шумського району Тернопільської області розпочався мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина».

Як повідомили УНІАН організатори, у рамках фестивалю відбудеться конкурс сучасної пісні та співаної поезії "Гремислава".

Розпочалися урочистості святковим богослужінням у храмі Святої Трійці на Даниловій горі. Звідти учасники фестивалю вирушили до підніжжя гори Трійця, де й проходять усі заходи.

У програмі, зокрема, ярмарок фольклору та ремесел, книжковий круглий стіл, виступи музикантів.

Після розважальної програми на гостей фестивалю чекає гала-концерт переможців та дипломантів конкурсу сучасної української пісні та співаної поезії "Гремислава".

Учасниками конкурсу є виконавці віком від 7 до 35 років.