На Тернопільщині розпочався мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина»
Учасниками є виконавці віком від 7 до 35 років
У селі Стіжок Шумського району Тернопільської області розпочався мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина».
Як повідомили УНІАН організатори, у рамках фестивалю відбудеться конкурс сучасної пісні та співаної поезії "Гремислава".
Розпочалися урочистості святковим богослужінням у храмі Святої Трійці на Даниловій горі. Звідти учасники фестивалю вирушили до підніжжя гори Трійця, де й проходять усі заходи.
У програмі, зокрема, ярмарок фольклору та ремесел, книжковий круглий стіл, виступи музикантів.
Після розважальної програми на гостей фестивалю чекає гала-концерт переможців та дипломантів конкурсу сучасної української пісні та співаної поезії "Гремислава".
Учасниками конкурсу є виконавці віком від 7 до 35 років.