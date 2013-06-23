Оголений чоловік вибіг на подіум під час показу Dolce & Gabbana
Мав на собі лише кросівки
Оголений чоловік вибіг на подіум під час презентації колекції Dolce & Gabbana у Мілані, спробувавши таким чином зірвати показ.
Як повідомляє РІА Новости з посиланням на британську газету Telegraph, інцидент стався на показі чоловічої колекції одягу "весна-літо 2014", через три дні після того, як відомих дизайнерів Доменіко Дольче і Стефано Габбану засудили до тюремного ув'язнення.
Чоловік роздягнувся і кілька разів пробігся по подіуму в червоних кросівках, потім його вивела охорона. Особистість порушника порядку невідома.
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Раніше повідомлялося, що суд Мілана засудив Дольче і Габбану до року й восьми місяців в'язниці кожного за ухилення від сплати податків. Адвокати дизайнерів оголосили про намір подати апеляцію на рішення суду.
Засновники марки Dolce & Gabbana впродовж декількох років перебувають під пильною увагою податкових і судових органів Італії.