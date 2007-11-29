У Москві відкрився книжковий ярмарок для інтелектуалів

У середу, 28 листопада, у Москві відкрилася IX Міжнародна виставка-ярмарок інтелектуальної літератури Non/Fiction.

Як повідомляє радіостанція "Ехо Москви", у Центральному будинку художника будуть представлені книги з 20 країн світу. Участь у ярмарку беруть 265 видавництв. У програмі зазначені також дві виставки ілюстрацій.

29 і 30 листопада в рамках Non/Fiction відбудуться заходи для видавців - обговорюватимуться основні тенденції світового та національного книговидання, а також питання дотримання авторських прав при електронних публікаціях.

1 і 2 грудня будуть присвячені дитячій літературі, яка заявлена як головна тема ярмарку. Заплановані майстер-класи для маленьких читачів, зустрічі з дитячими авторами, зокрема Григорієм Остером, який відзначає своє 60-річчя. Свій чотиритомник представить Едуард Успенський.

Ярмарок триватиме до 2 грудня.