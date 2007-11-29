Дім Christie`s встановив ”російський рекорд” (фото)

Три серії торгів російського мистецтва, які пройшли в Лондоні 28 листопада, завершилися п`ятьма рекордами, а загальна сума від проданих лотів склала 80,6 мільйона доларів, що є кращим результатом для російських торгів в історії. Найдорожчою картиною виявився "Портрет Миколи Тихонова" Грона Юрія Анненкова: 4,6 мільйона доларів при оптимістичній оцінці в мільйон, повідомив представник аукціонного дому. Для живопису Анненкова ця сума - рекордна.

Також новий рекорд встановлений для Олексія Боголюбова, чий "Вигляд на храм Христа Рятівника" пішов за 3, 3 мільйони. За таку ж (і теж рекордну) суму проданий пейзаж Ісаака Льовітана "Ілюмінація Кремля". Уперше живопис Бориса Григорьєва перевищив відмітку 2,5 мільйона доларів: робота 1923 року "Арлот із Марселя ("Марсельна повія") пішла за 2,7 мільйона. П`ятий рекорд дня був встановлений на ранковій сесії, коли російський колекціонер купив яйце Фаберже з колекції Ротшильдів за 18,5 мільйона.

На денних торгах повністю була розпродана велика колекція робіт Костянтина Сомова і його особистих речей (53 предмети). Найдорожчим лотом з неї виявилася картина "Романтичне переслідування" - 3,3 мільйона. Рідкісний - "імпресіоністський" - натюрморт Наталії Гончарової "Ваза з бузком" був проданий за таку ж суму.

"Російський день" дому Sotheby`s, що відбувся в Лондоні 26 листопада, приніс головному конкурентові Christie`s 53,1 мільйона за підсумками живописного аукціону. Ця сума не включає підсумки торгів декоративно-прикладним мистецтвом. Загальний результат "російського тижня" Sotheby`s складає приблизно 77-78 мільйонів.

Lenta.ru