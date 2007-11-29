Дім Christie`s встановив ”російський рекорд” (фото)
Кращі торги за всю історію
|”Портрет Олександра Тихонова” Юрія Анненкова - один із найцікавіших лотів ”російського тижня”
Також новий рекорд встановлений для Олексія Боголюбова, чий "Вигляд на храм Христа Рятівника" пішов за 3, 3 мільйони. За таку ж (і теж рекордну) суму проданий пейзаж Ісаака Льовітана "Ілюмінація Кремля". Уперше живопис Бориса Григорьєва перевищив відмітку 2,5 мільйона доларів: робота 1923 року "Арлот із Марселя ("Марсельна повія") пішла за 2,7 мільйона. П`ятий рекорд дня був встановлений на ранковій сесії, коли російський колекціонер купив яйце Фаберже з колекції Ротшильдів за 18,5 мільйона.
|Годинниковий механізм яйця Фаберже
"Російський день" дому Sotheby`s, що відбувся в Лондоні 26 листопада, приніс головному конкурентові Christie`s 53,1 мільйона за підсумками живописного аукціону. Ця сума не включає підсумки торгів декоративно-прикладним мистецтвом. Загальний результат "російського тижня" Sotheby`s складає приблизно 77-78 мільйонів.