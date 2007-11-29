Міністерство культури Іспанії викупило рукопис Лорки

Міністерство культури Іспанії в середу оголосило, що придбало один з рукописів іспанського поета Федеріко Гарсіа Лорки на лондонському аукціоні Sotheby`s, передає агентство France Presse.

За словами представника міністерства, після консультацій з Фондом Гарсіа Лорки за лот заплатили 30757 євро. Рукопис містить 42 рядки з поеми "Розп`яття", написаною поетом і драматургом у жовтні 1929 року під час його тривалої поїздки в США. Крім того, іспанський архів Лорки поповнили два його листи.

Попередня ціна рукопису складала від 27 до 41 тисячі євро, зазначає агентство. Особу покупця, який брав участь в аукціоні по телефону від імені іспанського міністерства, Sotheby`s не розкриває.

***Поет і драматург Гарсіа Лорка народився у 1898 році. Його найбільш знаменитими п`єсами стали трагедія "Криваве весілля" (1933) і драма "Дім Бернарди Альби" (1936). У 1936 році його розстріляли франкісти поблизу Гранади. Після громадянської війни в Іспанії твори Лорки були оголошені поза законом.

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