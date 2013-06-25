Помер автор фантастичного роману «Я – Легенда»

Письменник-фантаст, сценарист, автор кількох екранізованих у США творів Річард Метісон (Richard Matheson) помер у віці 87 років у Лос-Анджелесі, повідомляє РІА Новости з посиланням на АР.

З-під пера Річарда Метісона вийшли такі твори, як "Я - легенда", де йдеться про світі, що складається виключно з вампірів, "Людина, що стискається", "Куди приводять мрії" - всі вони були екранізовані. Роман "Я - легенда" був адаптований для екранів кілька разів: у 1964-му, 1971-му і двічі в 2007 році. Саме за романом Метісона знятий однойменний фільм з Віллом Смітом у головній ролі режисера Френсіса Лоуренса.

В кінці 50-х років Метісон займався написанням сценаріїв для кінофільмів, у тому числі він адаптував твори Едгара По ("Падіння будинку Ашерів", "Історії жаху", "Ворон" та інші). Письменник працював над сценаріями декількох епізодів серіалів "Сутінкова зона" і "Зоряний шлях".

Творчість Метісона удостоювалась таких нагород, як премія Едгара Аллана По, Всесвітня премія фентезі, премія Брема Стокера і багато інших.

Щорічна церемонія вручення премії "Сатурн" Академії наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів США, де в середу чергову нагороду мали вручити Метісону, буде присвячена пам'яті письменника.