Фірма «Мелодія» розпочала продаж оцифрованої музики з архівів

Фірма «Мелодія» запустила цифрові продажі музики з архівів на своєму сайті, оновленому до дня 50-річчя звукозаписної компанії, повідомляється на сайті компанії.

Тепер на сайті «Мелодії» можна купити не тільки диски, але й скачати в цифровому форматі альбоми або окремі треки. Унікальна колекція «Мелодії» налічує кілька сотень тисяч записів. Магазин буде постійно поповнювати свій асортимент.

Всі треки представлені в максимальній якості у форматі Wav, пізніше будуть доступні формати mp3 і Flac.

Газета.ру