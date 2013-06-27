Фірма «Мелодія» розпочала продаж оцифрованої музики з архівів
07:59, 27 червня 2013Культура
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Можна скачати за гроші
Фірма «Мелодія» запустила цифрові продажі музики з архівів на своєму сайті, оновленому до дня 50-річчя звукозаписної компанії, повідомляється на сайті компанії.
Тепер на сайті «Мелодії» можна купити не тільки диски, але й скачати в цифровому форматі альбоми або окремі треки. Унікальна колекція «Мелодії» налічує кілька сотень тисяч записів. Магазин буде постійно поповнювати свій асортимент.
Всі треки представлені в максимальній якості у форматі Wav, пізніше будуть доступні формати mp3 і Flac.
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