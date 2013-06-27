Фестиваль АртПоле цього року синхронно стартує з двох локацій

З 10 по 14 липня поблизу села Уніж на Івано-Франківщині відбудеться міжнародний фестиваль «АртПоле». Протягом п'яти днів тут відбуватимуться унікальні концерти, вистави та кінопокази, створюватимуться об'єкти ленд-арту, проводитимуться нетрадиційні майстер-класи з традиційних ремесел, танців і співів.

Цього року фестиваль об'єднає близько 300 учасників із 12 країн - від Індії до Фінляндії. Музична складова буде представлена двома десятками гуртів. Зокрема Перкалаба, Гич Оркестр, Йорий Клоц (Україна), Evolution Dejavu (Чехія), Red Cardell (Франція), НагУаль (Білорусь), Magiviz (Туреччина), Faarao Рirttikangas (Фінляндія), Enchanted hunters (Польща), Рви Меха Оркестр (Росія) та багато інших.

Крім Великої сцени фестивалю, планується ще Public- та Water-сцени, де музиканти з різних проектів зустрічатимуться й імпровізуватимуть разом з публікою, птахами, рікою.

На тему: «АртПоле»-2011. Частина перша – екологічно-овочево-музична

Проживання на фестивалі — в наметовому містечку.

Детальніше про програму, доїзд та ціну квитків можна дізнатись на офіційному сайті фестивалю.

Ті ж, хто не зможе поїхати в Уніж, мають змогу відвідати стартову вечірку фестивалю в Києві. Одночасно з першими акордами на великій сцені «АртПоля» розпочнеться концерт в арт-клубі «Бочка» на Подолі. (вул. Верхній Вал, 22, ст. метро «Контрактова Площа»).

На тему: «АртПоле»-2011. Частина друга – алкогольно-радісно-лірична