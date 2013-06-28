Янукович зробив Світлану Лободу заслуженою артисткою України

17:35, 28 червня 2013
Культура
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Указ до Дня Конституції

Президент України Віктор Янукович роздав державні нагороди до Дня Конституції.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави. Орденів удостоїлися декілька регіоналів.

А от звання заслуженої артистки України отримала співачка Світлана Лобода.

Крім неї цього  звання удостоїлися:

Сергій Ковнір - солісті опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г.Шевченка, м.Київ

Дарія Крейдун - солістка балету Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені П.Вірського, м.Київ

Анжеліка Савченко - артистка драми Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, м.Київ

Анатолій Соколов - актор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру

Хомліченко Лоліта - артистка-солістка-інструменталістці Національного ансамблю солістів «Київська камерата», м.Київ

Челканов Віталій - директор Центру культури та мистецтв МВС України

Звання «Заслужений художник Уукраїни» отримали Микола Нечвоглод та Анатолій Янєв.

Фото - з офіційного сайту Світлани Лободи

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