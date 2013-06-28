Янукович зробив Світлану Лободу заслуженою артисткою України

Указ до Дня Конституції

Президент України Віктор Янукович роздав державні нагороди до Дня Конституції. Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави. Орденів удостоїлися декілька регіоналів. А от звання заслуженої артистки України отримала співачка Світлана Лобода. Крім неї цього звання удостоїлися: Сергій Ковнір - солісті опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г.Шевченка, м.Київ Дарія Крейдун - солістка балету Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені П.Вірського, м.Київ Анжеліка Савченко - артистка драми Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, м.Київ Анатолій Соколов - актор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Хомліченко Лоліта - артистка-солістка-інструменталістці Національного ансамблю солістів «Київська камерата», м.Київ Челканов Віталій - директор Центру культури та мистецтв МВС України Звання «Заслужений художник Уукраїни» отримали Микола Нечвоглод та Анатолій Янєв. Фото - з офіційного сайту Світлани Лободи

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