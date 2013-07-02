Комісія Ватикану визнала Івана Павла II святим

Спеціальна комісія Ватикану, що складається з кардиналів і єпископів, визнала покійного Папу Римського Іванна Павла II святим. Про це, з посиланням на АР повідомляє Газета.ру.

Для того щоб понтифік був зарахований до лику святих, залишилася лише одна формальність - під рішенням комісії повинен поставити свій підпис чинний Папа Римський Франциск.

Передбачається, що канонізація Івана Павла II може відбутися 8 грудня, у свято Непорочного зачаття. За словами джерела, він може бути канонізований одночасно з папою Іваном XXIII, який скликав Другий Ватиканський собор у 1962 році.

Раніше повідомлялося, що богословська комісія Ватикану провела дослідження життя та діяльності Івана Павла II і знайшла достатньо підстав для його зарахування до лику святих.