В Україну привезуть хрест, на якому розіп’яли Андрія Первозванного

Хрест, на якому було розіп’ято апостола Андрія Первозванного, з православного собору грецького міста Патри доставлять наступного тижня до Санкт-Петербурга, а потім столиць Росії, України і Білорусії - до святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі, повідомляє РІА «Новости».

У Санкт-Петербурзі святиня пробуде 11-15 липня, в Москві 16-25 липня, в Києві 26-28 липня, в Мінську 29 липня - 2 серпня. "Принесення хреста святого апостола до Санкт-Петербурга, Москви, Києва і Мінська покликане підкреслити, що духовне життя народів трьох держав сягає єдиного джерела - благословення, даного апостолом Андрієм, і Хрещення, прийнятого в київській купелі в 988 році", - йдеться в повідомленні.

Згідно з євангельським переказом, Андрій, який народився в селищі Віфсаїда (на півночі Палестини), першим з апостолів пішов за Христом, а потім привів до нього свого брата Петра, тому його й називають Первозванним. Святий Андрій проповідував у східних країнах. Пройшов Малу Азію, Фракію, Македонію, узбережжя Чорного моря, Крим, Причорномор'я і по Дніпру піднявся до того місця, де й розташований Київ.

Як свідчить давньоруська "Повість минулих літ", біля Київських гір апостол Андрій сказав учням: "Чи бачите гори ці? На цих горах засяє благодать Божа, буде велике місто, і Бог спорудить багато церков". На одній з вершин він поставив хрест.