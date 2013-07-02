Гурт Motorhead скасував концерт у Києві

Гурт Motorhead скасував усі літні концерти, в тому числі і в Києві 28 липня, у зв'язку зі станом здоров'я соліста Леммі Кілмістера.

Про це повідомляється на офіційному сайті організаторів київського концерту гурту.

Там також наводяться слова Леммі Кілмістера про скасування концерту: "Я б хотів подякувати всім, хто турбувався про моє здоров'я. Ми не хочемо розчаровувати фанів, тому рішення про скасування далося нам важко, особливо в ці складні часи, коли люди платять чималі гроші, щоб побачити нас. Іноді доводиться беззаперечно дотримуватися порад лікарів, але я впевнений, що ми ще повернемося і задамо жару!".

Як повідомили організатори концерту, повернення грошей за квитки здійснюватиметься з 5 серпня по 31 жовтня в касах Палацу спорту.

Корреспондент