Google відзначив 130-річчя Франца Кафки

Сьогодні, 3 липня, на логотипі пошукової системи Google на честь 130-річчя від дня народження Франца Кафки з’явився один із його найвідоміших персонажів - Грегор Замза із "Перевтілення".

Франц Кафка - німецькомовний єврейський письменник із Чехії, який посмертно став одним з найвизначніших представників літератури ХХ сторіччя, хоча його спадок складається всього з трьох романів, повісті, збірки оповідань і новел, а також щоденників.

Прикметно, що помираючи, Кафка заповів своєму найближчому другові Максу Броду практично повністю знищити свої рукописи, абсолютна більшість яких не була на той час опублікована, однак той не виконав останнє прохання письменника.

Твори Кафки неодноразово екранізували та ставили на сцені. Наприклад, за його романами зняли фільми такі культові режисери як Орсон Уеллс ("Процес") і Олексій Балабанов ("Замок").

На сьогодні роботи письменника вважаються визнаною класикою, у багатьох країнах їх включено до шкільної програми з літератури. Зокрема, в Україні одинадцятикласники вивчають оповідання "Перевтілення", образ головного героя якого доповнив сьогодні логотип Google.