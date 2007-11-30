Діти Френка Сінатри об`єдналися з Warner Music Group

Сім`я Френка Сінатри та компанія Warner Music Group уклали угоду, в рамках якої сторони спільно управлятимуть авторськими правами на спадщину співака.

Нове партнерство одержало назву Frank Sinatra Enterprises. У його власності знаходитимуться права на пісні та фотографії Сінатри, фільми і телепередачі з його участю, а також матеріали, які раніше не видавалися.

Сім`ю Сінатри представляють троє дітей співака: Ненсі, Тіна і Френк Сінатра-молодший. "Ми украй вибірково підходили до вибору партнерів, з якими могли б зайнятися управлінням авторськими правами на пісні батька. Ми витратили на це декілька років", - заявили нащадки співака. Сам Френк Сінатра помер у 1982 році у віці 82 роки.

Lenta.ru