Арсеній Яценюк може увійти до списку «Десяти видатних буковинців»

Визначити список видатних буковинців, які здійснили вагомий внесок в історію, культуру, науку, економіку краю покликаний проект «Десять видатних буковинців». Ініціатором просвітницького проекту виступило місцеве інтернет-видання press.cv.ua, яке працює за підтримки Чернівецького представництва громадянської мережі "Опора". Повідомляє ЗІК.

Проект «Десять видатних буковинців» покликаний зібрати найбільш повну базу даних про людей, що доклалися до розвитку та слави Буковини.

Кандидатури до списку видатних буковинців може подати кожен бажаючий, зазначивши, чому саме її потрібно включити до списку. Голосування розпочнеться 17 грудня.

Із загального списку 15 січня буде визначено 10 буковинців, які набрали найбільшу кількість голосів.

За першу добу роботи проекту до переліку кандидатур на звання видатного буковинця було внесено Сидора Воробкевича, Юрія Федьковича, Ольгу Кобилянську, Володимира Івасюка та Арсенія Яценюка.