Вірші Франка заспівають 10 мовами світу

22:07, 03 липня 2013
Культура
2 0

На фестивалі «Франко.Місія»

На фестивалі «Франко.Місія», що пройде на Львівщині 19-28 липня, відомі музиканти з різних країн світу заспівають пісні на вірші Івана Франка десятьма мовами, пише ІА «Наголос».

 

На фестивалі пісні на вірші Франка українською мовою будуть презентувати два десятка виконавців, серед яких: Олег Скрипка та Лє Ґранд Оркестр, Кому Вниз, Тарас Чубай та Плач Єремії , Kozak Sistem, Рутенія, ShockolaD, КораЛЛі, Zapaska, DrumТиАтр, Bandurband, Триста8ісім, Патриція, Джалапіта.

Проект Marinita & Agabeyli Brothers готує композиції азербайджанською та на івриті. Nino Katamadze заспіває Франка грузинською мовою. Сербський рок-гурт KALO CHAVO вперше в історії виконає вірші Франка ромською. Також вперше його вірші співатимуться нині рідкісною сербо-лужицькою мовою. Пісні виконають гурти Berlinska Dróha і Corna Kruswa у яких грають лужицькі серби, що живуть на території Німеччини. Rock-H заспіває угорською.

На тему: Франко updated

Andrew Kokhan Blues Band зроблять англомовні блюзові композиції. Також англійською Франка співатимуть канадський Тhe Lemon Bucket Orkestra, учасниками якого є етнічні українці, та гітарист і співак з Чикаго Ryan Socash. Польською Франка заспіває добре знаний у нас люблінський «ретроноваторський» гурт Miąższ. Гурт підготував цілу 40-хвилинну програму, більшість франкових текстів переклавши самотужки.  Німецький гурт Gankino Circus виступить із піснями на Франкові вірші двічі: 18 липня у «Дзизі» на Pre-Party фестивалю та  25 липня у Дрогобицькій Ратуші.

Місько Барбара вже зробив композицію «Вічний Революцйонер» і зараз разом із гітаристом  Йозефом  Остржанскі готує пісню чеською мовою. ГИЧ оркестр готує пісні на вірші з ірландського та сербського народного епосу, переклади яких зробив Іван Франко. Також символічним є те, що фестиваль розпочинатиме львівський гурт Абу-Касимові Капці, який собі за назву обрав арабську казку, відому у нас завдяки франковому переказу.

Окрім музичної програми, на «Франко.Місії» Івану Франку будуть присвячені численні літературні зустрічі, лекції та дискусії, у яких візьмуть участь відомі діячі культури, як: Оксана Забужко, Олег Лишега, Василь Голобородько, Василь Герасим’юк, Віктор Неборак, Тарас Прохасько, Володимир Єшкілєв, Юрій Винничук, Юрій Іздрик та інші. Також фестиваль ініціює написання есеїв про Франка відомими українськими письменниками.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter