Вірші Франка заспівають 10 мовами світу

На фестивалі «Франко.Місія», що пройде на Львівщині 19-28 липня, відомі музиканти з різних країн світу заспівають пісні на вірші Івана Франка десятьма мовами, пише ІА «Наголос».

На фестивалі пісні на вірші Франка українською мовою будуть презентувати два десятка виконавців, серед яких: Олег Скрипка та Лє Ґранд Оркестр, Кому Вниз, Тарас Чубай та Плач Єремії , Kozak Sistem, Рутенія, ShockolaD, КораЛЛі, Zapaska, DrumТиАтр, Bandurband, Триста8ісім, Патриція, Джалапіта.

Проект Marinita & Agabeyli Brothers готує композиції азербайджанською та на івриті. Nino Katamadze заспіває Франка грузинською мовою. Сербський рок-гурт KALO CHAVO вперше в історії виконає вірші Франка ромською. Також вперше його вірші співатимуться нині рідкісною сербо-лужицькою мовою. Пісні виконають гурти Berlinska Dróha і Corna Kruswa у яких грають лужицькі серби, що живуть на території Німеччини. Rock-H заспіває угорською.

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Andrew Kokhan Blues Band зроблять англомовні блюзові композиції. Також англійською Франка співатимуть канадський Тhe Lemon Bucket Orkestra, учасниками якого є етнічні українці, та гітарист і співак з Чикаго Ryan Socash. Польською Франка заспіває добре знаний у нас люблінський «ретроноваторський» гурт Miąższ. Гурт підготував цілу 40-хвилинну програму, більшість франкових текстів переклавши самотужки. Німецький гурт Gankino Circus виступить із піснями на Франкові вірші двічі: 18 липня у «Дзизі» на Pre-Party фестивалю та 25 липня у Дрогобицькій Ратуші.

Місько Барбара вже зробив композицію «Вічний Революцйонер» і зараз разом із гітаристом Йозефом Остржанскі готує пісню чеською мовою. ГИЧ оркестр готує пісні на вірші з ірландського та сербського народного епосу, переклади яких зробив Іван Франко. Також символічним є те, що фестиваль розпочинатиме львівський гурт Абу-Касимові Капці, який собі за назву обрав арабську казку, відому у нас завдяки франковому переказу.

Окрім музичної програми, на «Франко.Місії» Івану Франку будуть присвячені численні літературні зустрічі, лекції та дискусії, у яких візьмуть участь відомі діячі культури, як: Оксана Забужко, Олег Лишега, Василь Голобородько, Василь Герасим’юк, Віктор Неборак, Тарас Прохасько, Володимир Єшкілєв, Юрій Винничук, Юрій Іздрик та інші. Також фестиваль ініціює написання есеїв про Франка відомими українськими письменниками.