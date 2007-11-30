У Полінезії знайшли зуби Поля Гогена

Чотири зуби, шприци від морфіну та інші предмети, що належали французькому постімпресіоністові Полю Гогену, знайшли археологи на острові Хіва-Оа (Французька Полінезія), де художник провів останні два роки свого життя. Результати розкопок опубліковані в новому періодичному виданні амстердамського музею Вінсента Ван Гога - Van Gogh Studies. Деякі деталі дослідження публікує тижневик The Art Newspaper.

Розкопки проводилися біля дому Гогена "La Maison du Jouir" (Будинок насолоди) в Атуоні, головному місті Хіва-Оа. Зуби та інші знахідки лежали в колодязі, викопаному художником. Але жителі Маркізських островів, до яких належить Хіва-Оа, не користуються колодязями, і після смерті художника вони засипали джерело води сміттям з Дому насолоди.

Те, що знайдені зуби належали Гогену, практично не викликає сумнівів. Як мінімум, вони належали європейцеві: вони сильно уражені карієсом, хворобою, яка не зустрічається у жителів Маркізських островів. І мало вірогідно, що Гоген став би тримати у себе удома чиїсь чужі вирвані зуби.

Також у колодязі були виявлені численні пляшки з-під спиртного, шприци зі слідами морфіну, парфумерні флакони з французькими клеймами, банка з-під яловичого концентрату Bovril, шматки оранжевого й вохряного пігментів, що до цих пір пахнуть льняним маслом, використовуваним для масляних фарб, шматки кокосових шкаралуп, які Гоген, ймовірно, використовував як палітру.

***Поль Гоген помер в Атуоні 8 травня 1903 року у віці 54 роки від сифілісу. Художник похований на головному місцевому кладовищі – Cimetiere Calvaire. У 2003 році, до сторіччя з дня смерті Гогена, муніципалітет Атуоні побудував копію Дому насолод і відкрив її для глядачів. Усі знахідки з колодязя передані цьому меморіальному музею.

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