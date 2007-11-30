Майкл Джексон їде в Україну

Фанати Майкла Джексона тримайтеся – в Україну їде король попу. Причому їде легендарний співак по нагороду.

Річ у тім, що Український культурний фонд заснував щорічну церемонію нагородження почесним знаком Святого Архангела Михаїла. І перший з них буде вручено саме скандальному співаку.

Джексона, якого не раз звинувачували у педофілії, нагородять орденом за внесок у світову культуру і добродійність.

Як повідомили УНІАН організатори приїзду Майкла Джексона до Києва, його приїзд очікувався уже сьогодні, 30 листопада, але співак попросив перенести на наступний тиждень.

За словами президента фонду Влада Багинського, вечірка, тобто церемонія буде закритою, у рамках благодійного прийому.

Почесний знак Святого Архангела Михаїла - це16-кінцева зірка з платини, прикрашена 37-ма діамантами та 8 рубінами. Передбачається, що цим знаком будуть нагороджуватися знаменитості за внесок у розвиток світової культури, науки та мистецтва.

Між іншим, номінантом на українську платину наступного року є відомий актор Роджер Мур, більш відомий як Джеймс Бонд.

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