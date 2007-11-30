Вєрці Сердючці дозволили забирати виручку в кондуктора

Артисту Андрію ДАНИЛКУ (Вєрці Сердючці) вручено знак "Почесний громадянин Полтави".

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте нагородження відбулося о 15.00 у Полтавській художній галереї мистецтв. Вручив знак «Почесний громадянин Полтави" міський голова Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

Окрім нагрудного знаку, мер вручив А.ДАНИЛКУ глобус, де особливо виділено місто Полтава, і дружній шарж на артиста.

«Ми дуже чекали цього моменту, коли Андрію вручать цю нагороду. А нагорода справді заслужена. Сьогодні ДАНИЛКА знають у багатьох країнах. Він оригінальний і засвітив Полтаву на міжнародному рівні», - сказав мер.

У свою чергу А.ДАНИЛКО поцікавився в мера, які пільги дає звання Почесного громадянина. На що мер жартома зазначив, що серед пільг - безперешкодний вхід у міськвиконком, безплатний проїзд у транспорті і що «в тролейбусі почесному громадянину можна сидіти на місці кондуктора і навіть забрати в кондуктора всю виручку».

«Ці пільги мене задовольняють», - сказав на це А.ДАНИЛКО.

Як повідомлялося, А.ДАНИЛКО народився і розпочинав свій творчий шлях у Полтаві. На початку червня сесія міської ради Полтави прийняла рішення про присудження А.ДАНИЛКУ звання «Почесний громадянин міста Полтави».

Серед почесних громадян міста - народний артист СРСР Йосип КОБЗОН, космонавт Павло ПОПОВИЧ, професор, ректор Національної юридичної академії Василь ТАЦІЙ і ряд інших прославлених людей.