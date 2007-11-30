В Україні презентували журнал ”Fine art”

Учора в столичному Музеї сучасного образотворчого мистецтва України відбулася презентація журналу "Fine art", створеного на базі музею творчого видання.

Його завдання – розповідати про світові тенденції, про місце українських майстрів мистецтва в світовій спільноті.

"Художні твори говорять з кожним із нас своєю особливою мовою. Новий журнал "Fіne art" - це той інструмент, який допоможе розширити межі спілкування, зробити його доступнішим і зрозумілішим", - зазначив Сергій Цюпко, засновник Музею сучасного образотворчого мистецтва, президент Асоціації ювелірів України.

Журнал покликаний сприяти зміцненню загальної культурної атмосфери.

24.ua