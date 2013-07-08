Письменниця українського походження отримала премію імені Інґеборґ Бахманн

Письменниця Катя Петровська стала володаркою літературної премії імені Інґеборґ Бахманн.

За роман про переслідування євреїв під час Другої світової війни письменниця українського походження отримає винагороду в 25 тисяч євро.

Як повідомляє агентство dpa, Катя Петровська отримала головний приз літературного фестивалю "Дні німецькомовної літератури" в австрійському Клаґенфурті в неділю, 7 липня.

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43-річна Петровська підкорила журі своїм твором "Можливо Естер" ("Vielleicht Esther"). У ньому йдеться про рідне місто авторки - Київ - у часи Другої світової війни, вигнання та винищення українських євреїв 1941 року на прикладі прабабусі. Письменниця оповідає трагічну історію від імені правнучки. Журі вразив спокійний і проникливий стиль авторки, підсилений історичними фактами. "За" твір Петровської проголосували майже одностайно.

"Чудово, сильно, вільно й легко зітканий текст", - так пояснили своє рішення члени журі. Таке визнання виявилося для авторки неочікуваним. "Взагалі-то я хотіла почути трохи більше критики", - сказала вона, отримуючи нагороду на сцені.

Катя Петровська народилася 1970 року в Києві. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році вона покинула батьківщину, вивчала літературознавство в Естонії, навчалась у США й 1998 року захистила дисертацію в Москві. Починаючи від 1999 року, авторка мешкає в Берліні та працює журналісткою. Її перша книга має побачити світ у березні 2014 року.

Премія імені Інґеборґ Бахманн, яку щорічно вручають у Клаґенфурті, вважається однією з найпрестижніших літературних відзнак у німецькомовних країнах. Її заснували в 1976 році на честь відомої поетеси Інґеборґ Бахманн (1926-1973), уродженки цього австрійського міста.

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