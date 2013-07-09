Доній, Забужко і Середа представлять масштабний фестиваль "Франко.Місія"

11 липня о 13.00 у столичному Кнайп-клубі "Купідон" (вул. Пушкінська 1-3/5) проведуть прес-конференцію на тему: «На Львівщині відбудеться десятиденний фестиваль мистецтв Франко.Місія».

Учасники прес-конференції:

Юлія Хомчин – виконавчий директор МО «Дзиґа», організатор проекту Франко.Місія

Остап Походжай – директор фестивалю Франко Фест

Андрій Середа – лідер гурту Кому Вниз, учасник фестивалю

Олег Скрипка – український музикант і композитор, учасник фестивалю

Каша Сальцова – лідер гурту Крихітка, учасниця фестивалю

Оксана Забужко – письменниця, літературознавець, учасниця літературної частини проекту

Олесь Доній – громадський діяч, учасник інтелектуальної дискусії у межах фестивалю

Контактні телефони: 050-315-16-02, 063-701-19-78

Міжнародний фестиваль мистецтв Франко.Місія – це результат об'єднання фестивалів Fort.Missia та Франко Фест. Відбудеться цей проект на Львівщині і триватиме протягом десяти днів, з 19 по 28 липня.

Фестиваль запропонує відвідувачам музику під відкритим небом, камерні концерти, land-art об’єкти, перфоманси, виставки малярства і світлин, театральні вистави, літературні зустрічі, лекції, дискусії, виступи електронних та експериментальних проектів, мандрівку галицькими містечками, дебюти на «OFF сцені», та багато фестивальних і культурологічних заходів.

У Франко.Місії візьмуть участь більше півсотні гуртів з України, Польщі, США, Канади, Німеччини, Азербайджану, Грузії, Чехії, Сербії, понад сорок письменників, кілька театрів та кільканадцять митців.

Також пісні на вірші Івана Франка заспівають десятьма мовами. Велику частину перекладів творів Франка було здійснено спеціально для Франко. Місії.

Також до фестивалю вийде збірка есеїв українських письменників про Франка та його творчість.

У межах фестивалю Франко.Місія буде діяти також дитячий мистецький табір "Комедія дель пАРТа", який організовує Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва.

Подробиці можна дізнатися на офіційному сайті фестивалю