У Києві створять арт-об’єкт, присвячений творчості Булгакова

У Києві пройде конкурс на створення арт-об’єкта, присвяченого творчості письменника Михайла Булгакова.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила директор Музею Булгакова Людмила Губіанурі.

Вона відзначила, що конкурс, який називатиметься “Булгаковський світ”, пройде у співпраці з адміністрацією мікрорайону “Воздвиженка” і міською владою Києва. Організатори конкурсу вважають, що він має проходити як чесна і прозора боротьба ідей, переможець якої отримає право реалізувати свій проект і створити тематичний арт-проект на території історичної місцевості - Воздвиженки, де народився письменник.

У конкурсі зможуть взяти участь професійні художники, дизайнери, скульптори і архітектори.

Серед вимог до учасників конкурсу: творчий підхід, самодостатність об'єкту, а також зв'язок з простором. Конкурс пройде в два етапи. На першому етапі, з 5 липня по 5 жовтня, відбуватиметься збір ескізних проектів.

“Десять найкращих проектів першого етапу буде названо 5 жовтня. Потім їх автори виготовлять моделі задуманих арт-об’єктів. І вже за результатами другого етапу буде обрано переможець. Саме ця людина отримає право втілити свою ідею в життя”, - сказала директор ЖК “Воздвиженка” Світлана Богачова.

До конкурсної комісії увійдуть представники Музею Булгакова, партнери проекту, представники міської влади, дизайнери, краєзнавці та ін.