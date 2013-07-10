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Сильна пожежа виникла в знаменитому паризькому Готелі Ламбер, який у XIX столітті був центром антиросійської польської еміграції у Франції, повідомляє «Франс Прес» з посиланням на протипожежну службу міста.

Загоряння виникло сьогодні вночі на даху історичної будівлі, в якій проводилися реставраційні роботи. Повідомляється, що при гасінні пожежі постраждав один з пожежників.

Особняк був побудований архітектором Луї Ле В на острові Святого Людовика в Парижі в 1640 році для відомого фінансиста Жана-Батиста Ламбера. Особняк змінив безліч власників, а за часів Реставрації перейшов у володіння польських князів Чарторийських, зазначає РІА «Новости».

У післявоєнні роки в особняку жили французькі діячі культури і чилійський мільярдер, а з 1975 року будівля належала Ротшильдам.

Останній власник будівлі - брат еміра Катару - викупив його за 60 млн. євро і вирішив відреставрувати, максимально відтворивши первинний вигляд.