Скандальну директора столичного центру Курбаса таки звільнили

У протистоянні колективу та нової директора Центру Курбаса поставив крапку міністр культури Леонід Новохатько: Веселовську Г.І. звільнили з посади.

Про рішення міністра повідили учасникам протестної акції, на яку працівники Центру Курбаса прийшли під стіни Мінкульту.

Причинами протесту учасники акції назвали затяжний і тривалий конфлікт з новим керівництвом. За словами членів колективу, причиної суперечок з директором центру стали "радикальна зміна стратегії і поступове перетворення інноваційного центру у прокатний майданчик та статистичний відділ, блокування чи ігнорування кількох напрямків діяльності, численні порушення прав співробітників, фінансова анархія, адміністративний хаос, атмосфера скандалів, погроз і брехні, іміджеві втрати".

Для комісії Міністерства найбільш переконливим стало порушення трудового законодавства, що й стало підставою наказу про розірвання контракту.

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Учасники протестної акції під стінами Міністерства зустріли оголошення наказу зі смугастими сачками у костюмах зі знятої з показів вистави «Вітер часу».

Тепер, згідно з прийнятим новим статутом Центру, мусять відбутися вибори нового директора.

Представники пані Веселовської обіцяли надати нам свої коментарі, але до моменту виходу новини так і не не зробили цього.