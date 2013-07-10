Пласідо Домінго потрапив до лікарні

Відомий іспанський тенор Пласідо Домінго у шпиталі в Мадриді лікується від тромбоемболії легеневої артерії, тобто закупорки артерії легенів.

Про це його представник Ненсі Зельтцер повідомила у вівторок, 9 липня, увечері.

72-річна оперна зірка потрапила до лікарні у понеділок, пише інформагентство AFP.

За словами агента, причина емболії - тромбоз глибоких вен, стан, при якому утворюються згустки в глибокій вені, часто в нозі.

Пані Зельтцер додала, що тенор, відомий своїми виступами з Хосе Каррерасом і Лучано Паваротті, має повністю одужати.

ВВС Україна