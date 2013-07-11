Лукашенко сьогодні відкриє «Слов'янський базар»

Фестиваль "Слов'янський базар у Вітебську" відкривається сьогодні. Про відкриття ХХІІ Міжнародного фестивалю мистецтв урочисто оголосить президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє РІА Новости.

"Слов'янський базар" включає близько 60 заходів, які пройдуть на 13 майданчиках, повідомив журналістам перший заступник міністра культури Білорусі Володимир Карачевський.

Цього року "Слов'янський базар" позиціонується як фестиваль фестивалів, зазначив чиновник. За словами Карачевського, модернізація відбулася за рахунок скорочення термінів проведення. Замість традиційного тижня, в поточному році його тривалість складе 5 днів - з 11 по 15 липня

Акцент буде зроблений на музичні конкурси юних та професійних виконавців. Крім того, замість окремих концертів країн-засновників фестивалю - Росії, України і Білорусії, як це було традиційно, 12 липня відбудеться єдиний концерт - "Концерт Дружби. Союзна держава запрошує".

З російських зірок у Вітебськ приїдуть Крістіна Орбакайте, Олександр Малінін, Олена Ваєнга. Журі конкурсу очолить Лариса Доліна.