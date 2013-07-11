Філологи створять Книгу ганьби про українофобів сучасності (відео)

Українські філологи зі всіх регіонів вирішили об’єднати зусилля та створити Книгу національної ганьби, в якій розкажуть про діяння сучасних українофобів.

Про це повідомляє телеканал ZIK.

Реального примірника книги наразі немає. Але її автори обіцяють вписати в неї перше ім’я уже у вересні. Найімовірніше, це буде міністр освіти України Дмитро Табачник. Ідею створити Книгу ганьби підтримали не лише галицькі освітяни, а й вчителі із Сходу України та Криму.

«Ми створимо сайт Всеукраїнської асоціації викладачів української мови та літератури, – розповів декан філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка Ярослав Гарасим. – Саме на цьому ресурсі започаткуємо Книгу ганьби, в якій поруч з ім’ям «героя» будуть перелічені і його дії».