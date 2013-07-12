Новий фільм про Бонда зніме режисер Skyfall

Новий, 24-й за ліком, фільм про англійського супершпигуна Джеймса Бонда зніме британський режисер Сем Мендес, який поставив попередню картину серії "007 Координати" Скайфол ". Це підтвердили сьогодні продюсери "бондіани" Майкл Вілсон і Барбара Брокколі, - повідомляє ІТАР-ТАСС.

Раніше в ЗМІ фігурувала інформація, що Мендес не прийняв пропозицію знімати картину про пригоди агента 007. Володар премії "Оскар" в інтерв'ю журналу "Емпайр" повідомив, що збирався попрацювати в театрі.

Однак тепер підтверджено офіційно, що Мендес зніме новий епізод шпигунської кіносаги, яка торік відзначила своє 50-річчя. Роль Бонда знову, вчетверте, виконає Деніел Крейг. Картина має вийти на широкий екран восени 2015 року.

"Скайфол" став найбільш прибутковим фільмом в циклі про Бонда, а також найбільш комерційно успішною стрічкою за всю історію британського кіно, зібравши в світовому прокаті 1,1 млрд доларів. Він отримав п'ять номінацій на "Оскар" і завоював дві премії американської кіноакадемії.