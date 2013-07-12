Рукопис першого роману Беккета продали за 1,5 мільйона доларів

Рукопис «Мерфі», першого роману письменника Семюеля Беккета, продали на аукціоні Sotheby's за 962,500 фунтів стерлінгів (1,5 мільйона доларів). Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Новим власником чернетки став британський Університет Редінга, в якому вже зберігається частина архіву Беккета і активно ведеться робота з вивчення його творчості. У навчальному закладі підкреслили, що текст, який перебував близько 50 років у приватних руках, тепер буде доступний для дослідників.

Рукопис являє собою шість зошитів, в які входять більше 700 сторінок, повідомляє The Guardian. Текст написаний англійською мовою різними чорнилом і супроводжується авторськими малюнками. Викладена в рукописі версія роману значно відрізняється від фінальної.

Роман «Мерфі», який спочатку називався «Саша Мерфі», присвячений молодому ірландцеві, який проживає в Лондоні і намагається втілити в життя свої мрії. Беккет почав писати цей твір у 1935 році, проте довгий час не міг його опублікувати. Роман побачив світ у 1938 році.

Семюель Беккет, що народився в Ірландії і проживав у Франції, є одним з основоположників театру абсурду. Він писав свої твори як англійською, так і французькою мовою. Одна з найвідоміших його п'єс - «В очікуванні Годо». Серед його прозових творів такі романи, як «Моллой», «Малон умирає» та інші. У 1969 році він отримав Нобелівську премію з літератури.