Gogol Bordello випускає новий альбом
14:34, 12 липня 2013Культура
0 0
Реліз - 23 липня
Гурт Gogol Bordello випускає новий альбом. Він носить назву "Pura Vida Conspiracy" і виходить під девізом "We rise again!"
Як зазначає видання Коммерсант-Україна, останній міжнародний реліз "Trans-Continental Hustle" мав місце три роки тому. У 2011 році Gogol Bordello зібрали альбом "Моя циганіада", адресований публіці у країнах колишнього СРСР, але продукт вийшов виключно фанатський та міжнародного резонансу не мав.
Згідно з офіційними прес-релізами, "Pura Vida Conspiracy" об'єднує в собі улюблені джерела натхнення Gogol Bordello - латиноамериканську і східноєвропейську музику.
Реліз шостого в дискографії мультинаціональної джипсі-панк команди лонгплея відбудеться 23 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter