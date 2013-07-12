Гурт Gogol Bordello випускає новий альбом. Він носить назву "Pura Vida Conspiracy" і виходить під девізом "We rise again!"

Як зазначає видання Коммерсант-Україна, останній міжнародний реліз "Trans-Continental Hustle" мав місце три роки тому. У 2011 році Gogol Bordello зібрали альбом "Моя циганіада", адресований публіці у країнах колишнього СРСР, але продукт вийшов виключно фанатський та міжнародного резонансу не мав.

Згідно з офіційними прес-релізами, "Pura Vida Conspiracy" об'єднує в собі улюблені джерела натхнення Gogol Bordello - латиноамериканську і східноєвропейську музику.

Реліз шостого в дискографії мультинаціональної джипсі-панк команди лонгплея відбудеться 23 липня.