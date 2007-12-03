Фінал «Танців із зірками-3»: Мрочек пустив сльозу, Могилевська жартувала
Переможців вітала дружина Президента
|Переможці проекту ”Танці з зірками 3” Ганна Пелипенко і Марчін Мрочек. Фото ”Сегодня”
"Я настільки не сподівався на цю перемогу, що не підготував промову переможця. Підготував лише промову того, хто програє", - сказав схвильований Мрочек.
А коли польський актор дякував своїм батькам, то таки не стримався і пустив сльозу. Не варто й говорити, що коїлося з чутливою Анею Пелипенко... Струмки сліз, купа подяк:
"Коли насправді любиш когось, словам місця немає... Це саме такий момент", - почала Аня. На розчарування любителів інтриг, Пелипенко казала не про любов до Мрочека, а до всіх учасників шоу.
Невдовзі поздоровляти переможців на паркет викликали повноважного посла Польщі в Україні Яцека Ключковського та дружину президента Віктора Ющенка.
"Я хочу сказати, що ми дивилися цю програму всією родиною, а мої дівчата навіть голосували", - зізналася пані Катерина і привітала танцюристів.
До речі, переможцям дісталося не лише по машині (Марчіну - "АльфаРомео", а Ані - "Лянча"), а й по золотому злитку та трохи техніки.
Зате Наталці Могилевській і Владиславу Ямі пообіцяли вікенд у Швейцарії, на березі Женевського озера.
"Марчін, якби у мене не було найчудовішого у світі партнера, я б потанцювала з тобою", - сказала Мрочеку співачка, яка гідно прийняла своє друге місце.
"Я вже якось починаю звикати", - пожартувала вона, натякаючи на перший сезон "Танців з зірками", де в фіналі пара Яма-Могилевська поступилася парі Шоптенко-Зеленський.
Проте Наталія запевнила, що перемоги вона не чекає ніколи. Доля така - завжди друге місце. "Тому на "Євробачення" мене не кличте, не поїду. Навіщо Україні така "перемога", - знову жартує артистка.
Однак при цьому Могилевська натякнула Мрочеку, що він лишився їй винним: "До речі, Марчіне, сподіваюся, на "Євро-2012" ти мені боржок повернеш, і поляки будуть так само голосувати за Україну, як українці голосували за тебе".
Нічого не скажеш, пара Наталя Могилевська - Влад Яма вміє не лише гарно танцювати, але й гарно йти, пише ТabloID.