Фінал «Танців із зірками-3»: Мрочек пустив сльозу, Могилевська жартувала

У неділю о 21:57 телеведучий проекту "Танці з зірками-3. Ліга Чемпіонів" Юрій Горбунов нарешті оголосив переможця шоу. Незважаючи на те, що за оцінками журі лідирували Наталка Могилевська - Владислав Яма, у "Танцях-3" перемога дістался парі №4: Марчін Мрочек-Ганна Пелипенко, повідомляє ТabloID

"Я настільки не сподівався на цю перемогу, що не підготував промову переможця. Підготував лише промову того, хто програє", - сказав схвильований Мрочек.

А коли польський актор дякував своїм батькам, то таки не стримався і пустив сльозу. Не варто й говорити, що коїлося з чутливою Анею Пелипенко... Струмки сліз, купа подяк:

"Коли насправді любиш когось, словам місця немає... Це саме такий момент", - почала Аня. На розчарування любителів інтриг, Пелипенко казала не про любов до Мрочека, а до всіх учасників шоу.

Невдовзі поздоровляти переможців на паркет викликали повноважного посла Польщі в Україні Яцека Ключковського та дружину президента Віктора Ющенка.

"Я хочу сказати, що ми дивилися цю програму всією родиною, а мої дівчата навіть голосували", - зізналася пані Катерина і привітала танцюристів.

До речі, переможцям дісталося не лише по машині (Марчіну - "АльфаРомео", а Ані - "Лянча"), а й по золотому злитку та трохи техніки.

Зате Наталці Могилевській і Владиславу Ямі пообіцяли вікенд у Швейцарії, на березі Женевського озера.

"Марчін, якби у мене не було найчудовішого у світі партнера, я б потанцювала з тобою", - сказала Мрочеку співачка, яка гідно прийняла своє друге місце.

"Я вже якось починаю звикати", - пожартувала вона, натякаючи на перший сезон "Танців з зірками", де в фіналі пара Яма-Могилевська поступилася парі Шоптенко-Зеленський.

Проте Наталія запевнила, що перемоги вона не чекає ніколи. Доля така - завжди друге місце. "Тому на "Євробачення" мене не кличте, не поїду. Навіщо Україні така "перемога", - знову жартує артистка.

Однак при цьому Могилевська натякнула Мрочеку, що він лишився їй винним: "До речі, Марчіне, сподіваюся, на "Євро-2012" ти мені боржок повернеш, і поляки будуть так само голосувати за Україну, як українці голосували за тебе".

Нічого не скажеш, пара Наталя Могилевська - Влад Яма вміє не лише гарно танцювати, але й гарно йти, пише ТabloID.