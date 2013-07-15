Під загрозою знищення будинок, у якому жив Коцюбинський

Під загрозою знищення перебуває будинок, в якому жив Михайло Коцюбинський

У місті Бар Вінницької області під загрозою знищення пам’ятка історії (охоронний № 313) — будинок, у якому жив Михайло Коцюбинський. Свого часу в цьому будинку існував музей великого письменника. Музею зараз уже немає, а скоро може бути втрачено і сам об’єкт культурної спадщини, - повідомляє «Музейний простiр».

У 1960 році в цьому будинку було відкрито музей М. М. Коцюбинського. Рішенням Вінницького обласного комітету депутатів від 10.06.1971 будинок М. Коцюбинського взято на облік як пам’ятку історії місцевого значення під № 313. В обліковій картці на пам’ятку (1975 р.) її технічний стан визначений як аварійний. У такому стані пам’ятка перебуває до нашого часу (Акт обстеження технічного стану від 17.01.2007). У квітні 2008р. Барська міська рада прийняла будинок М. Коцюбинського до комунальної власності міста і передала його з балансу районного Центру дозвілля на баланс Барського КПП. Зараз будинок М. М. Коцюбинського разом із землею, на якому він розташований, та садибою передано у користування Свято-Троїцькому Браїлівському жіночому монастирю (УПЦ МП) за умови при експлуатації дотримуватися всіх пам’яткоохоронних норм щодо будівлі. Та на сьогодні існує документ - Експертний висновок Держпідприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі ДНДІБК) від 04.08.2010.

За рекомендаціями цього «Висновку» було прийнято рішення знести будинок М. М. Коцюбинського.

Всеукраїнська Асоціація музеїв і заповідників оприлюднила резолюцію Музейно-експертної ради ВУАМ як заклик до всіх небайдужих стати на захист пам`ятки.