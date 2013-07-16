Кварцяний подався в письменники

Головний тренер футбольного клубу «Волинь» Віталій Кварцяний презентував книгу «Футбол – это не только победы».

Презентація відбулася 16 липня, напередодні дня народження (19 липня Кварцяний святкуватиме 60-річчя) головного тренера а віднедавна і президента ФК «Волинь», - повідомляє ВолиньPost.

Книга написана російською, має майже 300 сторінок і важить понад кілограм. Тираж – тисяча примірників.

Ідея написати книгу виникла близько двох років тому, після домашнього програшу донецькому «Шахтарю». Тоді журналісти запитали у Кварцяного про те, чи не планує він видати книгу.

«Все життя живу футболом, але ніколи не думав, що напишу книжку… Але тоді задумався і збагнув, що нема такої книги про волинський футбол», – зізнався тренер.

«Я написав багато речей, які б цензура не пропустила. Деякі такі моменти стосуються тих людей, з якими я зараз працюю», – пояснив він.

Також вирізали із книги розповіді про те, як доводилося шукати спільної мови з деякими футболістами, які «пили, курили і гуляли».

Книга написана російською, тому що так легше висловитися, пояснив тренер. Мовляв, сам колись вчився на російськомовній футбольній літературі.

«Раніше вся методична література була на російській мові. Тобто тільки через футбольну термінологію і висловлювання», – наголосив він.

«Шановні українці-земляки, мене ці всі справи навколо української мови, які відбуваються в парламенті самого вже заїли. Тому і я став частіше розмовляти українською. Але книгу українською мені було б складно видати. Думаю, всі знають російську, тому проблем не буде», – пояснив тренер.

Якщо ж книга дійсно стане цікавою людям й тисячний тираж швидко розійдеться, то Віталій Кварцяний обіцяє надрукувати наступний тираж. А поки книгу можна придбати у футбольному клубі. Коштує вона нині 120 гривень.