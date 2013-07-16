Як у червоній тюрмі: Pussy Riot випустили новий відеокліп

Російський панк-гурт Pussy Riot випустив новий відеокліп, під назвою «Як у червоній тюрмі» де викривають залежність Росії від експорту нафти та порівнюють російський режим з іранським. Також дівчата нагадали про ув'язнення своїх соратниць.

Як розповіла Радіо Свободі учасниця Pussy Riot на прізвисько Грілка, мета процесу і тюремного ув’язнення Надії Толоконникової і Марії Альохіної полягала в тому, щоб зупинити діяльність цілого панк-гурту. Саме тому дівчатам, які залишаються на волі, важливо було продовжити виступи, щоб довести перемогу Pussy Riot над державою.

Новий відеокліп Pussy Riot на Youtube (Обережно! У кліпі трапляється ненормативна лексика)

«Ми дісталися до самої суті того, чому наші друзі у камерах, а Путін з друзями – ні. Під час виступів з піснею «Як у червоній тюрмі» ми вперше вирвалися за межі Москви і влаштували всеросійський тур із захопленнями нафтових об’єктів країни. Минулого року нафтогазові доходи бюджету склали 7 трильйонів рублів, але бачить ці 7 трильйонів один лише Путін і декілька його друзів. Тому ми вирішили розібратися з видобутком нафти самостійно і заспівати нафтогазовим робітникам нашу нову пісню про червону в’язницю», – йдеться в поясненні до кліпу Pussy Riot.

Зйомки проходили в Москві, Казані і Мордовії. Новий кліп сповнений видовищних моментів: портрети глави «Роснафти» Ігоря Сечина і голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна крутяться на так званих нафтових гойдалках. Портрет Сечина поливають нафтою.