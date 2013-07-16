У Києві судитимуть директора кінотеатру «Росія»

Прокуратура Деснянського району Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно директора КП «Кінотеатр «Росія», який тривалий час не виплачував працівникам зарплату, спрямовуючи кошти підприємства на інші, не першочергові потреби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році керівник кінотеатру заборгував підлеглим зарплату за три місяці. Однак, замість погашення зарплатних боргів у розмірі 22 тис. грн, директор кінотеатру саме у цей період витратив майже 500 тис. грн комунальних коштів на господарські потреби (оплату заправки картриджів, послуг охорони, вивіз сміття, прокат кіноплівок тощо).

Стосовно посадовця було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (умисна невиплата заробітної плати).

Матеріали розслідування з обвинувальним актом прокуратурою району направлено до суду для прийняття рішення.