Премію Кандинського вручатимуть ”Сині носи”

Художники В’ячеслав Мізін та Олександр Шабуров із новосибірського об`єднання "Сині носи" проведуть цермонію нагородження премій Кандинського. "Сюжетна лінія побудована навколо недавнього скандалу з роботою дуету ("Сині носи") під назвою "Ера милосердя", - цитує РІА Новости представника оргкомітету премії.

Церемонія відбудеться увечері в день народження Василя Кандинського - 4 грудня 2007 року в московському центрі сучасного мистецтва "Винзавод".

"Ера милосердя" - це та робота, яка викликала обурення міністра культури Олександра Соколова в жовтні 2007 року незадовго до відкриття у Парижі виставки "Соц-арт: політичне мистецтво в Росії з 1972 року", якою займалася Третьяковка. Міністр назвав твір "Синіх носів", на якому два міліціонери цілуються серед беріз, порнографією. "Ера милосердя" до Парижа не поїхала, але й звинувачення міністра на адресу Третьяковської галереї не пройшли непоміченими: директор музею подав проти Соколова позов з захисту чести і достоїнства.

Премія Кандинського – це найбільша в Росії художня премія. Її призовий фонд складає 55 тисяч євро, з них 40 тисяч призначено для переможця у головній з трьох номінацій - "Художник року". У номінації "Медіа-арт проект року" премія складе 10 тисяч євро. Кращого молодого художника нагородять поїздкою у Флоренцію. Ще п`ять тисяч євро складають приз глядацьких симпатій.

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