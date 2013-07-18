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73-річна співачка Тіна Тернер вийшла заміж за свого давнього бойфренда, німецького продюсера Ервіна Баха, пише People. Цивільна церемонія пройшла у Швейцарії.

Тернер і Бах разом вже 27 років, але вирішили зіграти весілля тільки зараз. Протягом останніх 15 років співачка і продюсер жили в Цюріху. Саме в цюрихському будинку подружжя і відбудеться святкування їхнього весілля в найближчу неділю, йдеться в статті.

Нинішній шлюб став для Тернер другим. У 1962-1976 роки виконавиця була одружена з музикантом Айком Тернером. Згодом у своїх мемуарах співачка зізнавалася, що чоловік жорстоко з нею поводився. У 2007 році екс-чоловік Тернер помер від передозування кокаїну.

Газета.ру