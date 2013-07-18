У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на премію Emmy

Американська телевізійна академія назвала сьогодні претендентів на здобуття премії "Еммі". Церемонія вручення відбудеться 22 вересня в театрі "Нокіа". Вести церемонію довірено Нілу Патріку Гаррісу, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Нагорода – своєрідний телевізійний аналог "Оскара", лауреатам якої вручається золота статуетка жінки з крилами, що утримує в руках модель атома. Крила символізують телебачення як мистецтво, а атом - телебачення як науку. Премія присуджується в понад сотні категорій. Перша статуетка була вручена 25 січня 1949.

"Еммі" - це змінене слово immy, що позначає катодну трубку в перших телевізійних камерах.

За головну номінацію "кращий драматичний серіал" посперечаються "Абатство Даунтон", "У всі тяжкі", "Гра престолів", "Батьківщина", "Картковий будиночок" і "Божевільні".

Нагороду в категорії "кращий комедійний серіал" оскаржать "Студія 30", "Дівчата", "Луї", "Американська сімейка" і "Теорія великого вибуху".

Актори Джон Хемм, Джефф Деніелс, Кевін Спейсі, Х'ю Бонневіль, Деміан Льюїс і Брайан Кренстон поборються за звання "кращого актора драматичного серіалу".

У жіночій аналогічної категорії за пальму першості змагатимуться Віра Фарміга, Мішель Доккері, Клер Дейнс, Робін Райт, Елізабет Мосс, Конні Бріттон і Керрі Вашингтон.

Серед комедійних акторів і актрис на "Еммі" висунуті Джим Парсонс, Алек Болдуін, Джейсон Бейтман, Дон Чідл, а також Тіна Фей, Лора Дерн, Лена Данем, Іді Фалько, Емі Полер і Джулія Луїс-Дрейфус.