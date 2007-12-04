У Сирії знайшли масове поховання XVIII століття до нашої ери

У передмісті Дамаску, на піднесеності недалеко від села Хіна, було виявлено масове поховання XVIII століття до нашої ери. На думку археологів, виявлені біля тіл предмети указують на те, що поховання відноситься до періоду правління на території сучасної Сирії племен амореїв, кочового західноносемітського народу.

Пошуковий загін виявив у похованні декілька людських скелетів, а також похоронне приладдя, в основному, виконане з кераміки. Усього на місці поховання було знайдено 120 керамічних предметів (глеків для пиття, тарілок, посудин для паління пахощів), що свідчить про багату похоронну церемонію. Також при розкопках були знайдені прикраси з кісток та напівкоштовного каміння.

Учені зазначили, що виявлене недалеко від Дамаску поховання схоже з аналогічними знахідками в Палестині, що, на їхню думку, указує на існування на цій території спільної цивілізації до приходу ісламу.

Lenta.ru