Ані Лорак відзначила 15-літній ювілей (фото)

Поп-співачка Ані Лорак презентувала в національному палаці «Україна» нову сольну програму «15», присвячену 15-літтю творчої діяльності. Для співачки цей концерт став другим в її житті сольником на головному концертному майданчику України.

Свій виступ Ані Лорак почала зі старих хітів – «Три звичних слова» і «Мрій про міні», після чого потішила гостей піснею Bon Jovi It’s My Life, яка увійшла до нового альбому Лорак «15».

Несподіванкою для присутніх стало відеозвернення до співачки російського колеги Валерія Меладзе, з яким вони співають пісню «Поверни мою любов». Меладзе привітав Лорак із знаменною датою і вибачився, що не зміг приїхати. Потім він проспівав свою партію їх дуетної композиції, яку Лорак довелося закінчувати вже самій.

У ході концерту винуватиця торжества ще двічі виконала дуетом свої композиції: спочатку з Олександром Пономарьовим, а потім з групою «Алібі». Також на сцені виступила українська команда D. Limma. Хлопці виконали свою R’n’B-версію хіта Лорак «Я повернуся».

Особливу увагу публіки привернула подруга співачки Лілія Подкопаєва, яка вийшла на сцену з квітами . Цього вечора вона повинна була брати участь в гала-концерті «Танці із зірками – 3», але віддала перевагу все ж таки ювілейному вечору подруги.

Телеверсія шоу, режисерами якого виступили Павло Шилько (DJ Паша) і його колега Петро Яловіц, вийде на каналі «1+1» у березні наступного року.

Кореспондент.net, фото з сайтуe-motion