У Луцьку відкрився Музей технічного прогресу.

Як передає кореспондент УНІАН, це єдиний музей в Україні, де зібрано яскраві зразки технічного прогресу починаючи з найпростіших пристосувань первісних часів і до сьогодення.

В музеї зібрано понад 1500 експонатів, які демонструють найвагоміші віхи історії винаходів людства. Колекцію розділено на кілька модулів, де представлені реальні експонати технічного прогресу, зокрема, експозиції фото- та кінотехніки, телебачення, зв'язку, друку, звукові транслятори, оптика, ЕОМ та інша техніка.

Організатори зазначають, що музей створено з просвітницькою метою. Завданням є збереження раритетних експонатів, що характеризують епохи науково-технічного прогресу.

«У нашому музеї основну увагу закцентовано на періоді інтенсивного розвитку технічного прогресу кінця ХХ століття. Проте загалом в ньому представлено всю історію винаходів людства, а найважливіші експонати відображено в натуральну величину на історичному хронографі. Цікавими будуть як доісторичний спис, так і старовинний патефон, а також праобраз сучасного принтера минулого століття, вітчизняний радіоприймач та сучасний іPad», - сказав директор музею В’ячеслав Сусалєв.

За його словами, музей динамічно розширюватиметься, колекція постійно збільшуватиметься, оскільки кожен відвідувач зможе долучитися до наповнення, надавши музею експонат від себе.

Вітання з нагоди відкриття в Луцьку Музею технічного прогресу надіслав Нобелівський лауреат, професор Каліфорнійського університету Джордж Смут, який у 2006 році отримав найпрестижнішу міжнародну премію за досягнення в галузі астрофізики.

Вартість квитка – 10 грн, для дітей – 5 грн. Отримані кошти спрямовуватимуть у фонд розвитку обдарованих дітей «Мегамозок».